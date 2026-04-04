أبرز الأخبار
تركيا تطالب بتكثيف الجهود لإنهاء التصعيد العسكري الأخير بالمنطقة

5 ابريل 2026 02:25

إسطنبول (وكالات)

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لإنهاء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منصة «إن سوسيال» التركية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته، حيث حذر الرئيس التركي من أن المسار المتعلق بإيران يتجه نحو مازق جيوسياسي.
وأضافت أن الاتصال تطرق إلى الدعم الذي يقدمه الحلف إلى منظومة الدفاع الجوي التركية، حيث أكد أردوغان أن التضامن خلال هذه المرحلة أظهر مرة أخرى قوة الردع التي يتمتع بها حلف «ناتو».
وخلال الاتصال، أعرب أردوغان عن تهانيه لروته بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيس الحلف، معرباً عن أمله في أن يتم خلال قمة «ناتو» في أنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو المقبل اتخاذ قرارات من شأنها جعل الحلف أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة التحديات المستقبلية.
يذكر أن «ناتو» تأسس في 4 أبريل 1949 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 بهدف إعادة نشر الأمن في أوروبا الغربية.

