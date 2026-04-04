«الصحة العالمية» تدين استهداف محطات تحلية المياه بالكويت ودول الخليج

جنيف (الاتحاد)



أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، أمس، استهداف محطات تحلية المياه في دولة الكويت، محذراً من أن استهداف هذه المنشآت من شأنه أن يعرض المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية وسلامة السكان لمخاطر جسيمة.

وأكد غيبريسوس، في منشور على حسابه على منصة «إكس»، أن منشآت تحلية المياه تمثل عنصراً أساسياً لضمان توفير المياه، وضمان استمرارية الخدمات الصحية في الكويت ودول الخليج، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية البنية التحتية الحيوية التي تخدم المدنيين.

وأفاد المسؤول الأممي بتعرض منشأتين لتحلية المياه في دولة الكويت لهجمات، لافتاً إلى أن أكبر محطة لتحلية المياه وهي محطة الدوحة الغربية لتوليد الطاقة وتحلية المياه كانت قد تعرضت بدورها في 29 مارس الماضي لأضرار أسفرت عن وفاة عامل واحد، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأكد غيبريسوس أن خدمات المياه للسكان استمرت من دون انقطاع رغم تلك الحوادث محذراً من أن استهداف هذه المنشآت من شأنه أن يهدد المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية وسلامة السكان.

بدورها، أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت أمس، أن منظومتي الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة، وذلك رغم استمرار العدوان الإيراني الإرهابي الآثم.

وفي الكويت أيضاً، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية ثمانية صواريخ باليستية و19 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني السعودي، في بيان، أنه «تم إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية» للبلاد، دون مزيد من التفاصيل، ليعود بعدها ويصدر بيانا آخر عن زوال التهديد الأمني.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن 4 مدنيين أصيبوا إصابات طفيفة، وتضرر عدد من المنازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

وأفادت الوزارة في بيان أن الدفاع المدني والإسعاف الوطني باشرا إجراءاتهما في الموقع.

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 188 صاروخاً و453 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.