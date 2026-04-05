الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قطر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

قطر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق
5 ابريل 2026 08:45

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

 

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

 

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

 

 

المصدر: وام
