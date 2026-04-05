الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الإقليم الشمالي بأستراليا

زلزال
5 ابريل 2026 09:06

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ولاية الإقليم الشمالي في أستراليا.

 

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه عند التقاء دائرة عرض 25.93 درجة جنوبًا وخط طول 130.62 درجة شرقًا.

 

ولم ترد حتى الآن أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

 

يُذكر أن أستراليا، بالرغم من وقوعها بعيدًا عن حدود الصفائح التكتونية الرئيسية، تشهد زلازل متفرقةً بشكلٍ دوري، عادةً ما تكون خفيفة، إلا أن بعض المناطق مثل الإقليم الشمالي وولاية كوينزلاند سجلت زلازل قويةً في العقود الماضية.

المصدر: وام
زلزال
أستراليا
آخر الأخبار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
اليوم 15:50
غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار
اقتصاد
غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار
اليوم 16:07
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
اقتصاد
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
اليوم 16:04
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اقتصاد
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اليوم 16:03
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
الرياضة
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©