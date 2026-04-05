البحرين: استهداف أحد مرافق التخزين بشركة "بابكو إنرجيز" بطائرة مسيرة إيرانية ولا إصابات بشرية

أكدت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية وقوع حادث في أحد مرافق التخزين التابعة لها صباح اليوم الأحد 5 أبريل 2026، بواسطة طائرة مسيرة جراء العدوان الإيراني الآثم، ما أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات دون وقوع أي إصابات، مضيفة أنه تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع، وأنه يجري حاليًا تقييم الأضرار وحصرها.

وقالت الشركة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن فرق الاستجابة للطوارئ باشرت عملها على الفور، حيث عملت بالتعاون الوثيق مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية لاحتواء الحادث وتأمين الموقع، مؤكدة أن سلامة موظفيها تأتي على رأس أولوياتها.