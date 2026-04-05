الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

5 ابريل 2026 12:06

ثار بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا تسعَ مراتٍ يوم أمس، ونفث أعمدة رمادٍ ارتفعت إلى ما يصل إلى ألف متر فوق قمته.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" بأن السلطات أبقت على مستوى التحذير، وحثّت السكان على الابتعاد عن المناطق شديدة الخطورة.

وتم تسجيل أول ثوران للبركان، البالغ ارتفاعه 3676 مترًا، عند الساعة 12:07 صباحًا، حيث نفث عمودَ رمادٍ بلغ ارتفاعه 700 متر، واتجه جنوبًا بحسب اتجاه الرياح، وفقًا لبيانات الرصد.

وأشار مسؤول في مركز مراقبة بركان سيميرو، ليسوانتو، إلى أن أعلى ثوران وقع عند الساعة 05:19 صباحًا، وبلغ ارتفاع عمود الرماد نحو 1000 متر فوق القمة، مضيفًا أن الزلازل المرتبطة بالثوران لا تزال تهيمن على النشاط البركاني.

المصدر: وكالات
بركان
إندونيسيا
ثوران بركان
