الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: إنقاذ طيار أميركي في إيران "معجزة"

آثار عملية إنقاذ الطيار الأميركي في إيران
5 ابريل 2026 16:30

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن القوات الأميركية تمكنت بنجاح من إنقاذ طيار ثان في إيران، واصفًا العملية بأنها "إحدى أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

جاء الإعلان الأميركي في الوقت الذي حذر فيه ترامب، إيران من أن أمامها حتى يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق وإلا ستواجه "جحيمًا لا يُطاق".

وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له، إن الطيار كان "خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، يطارده أعداؤنا".

"قوة دفاع البحرين": اعتراض وتدمير 188 صاروخاً و468 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران

وأضاف "لقد أصيب بجروح، لكن حالته ستكون جيدة".

وأكد الرئيس الأميركي "تأتي عملية البحث والإنقاذ المعجزة هذه إضافةً إلى عملية إنقاذ ناجحة أخرى لطيار شجاع آخر، أمس، والتي لم نؤكدها لأننا لم نرد تعريض عملية الإنقاذ الثانية للخطر".

المصدر: وكالات
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
غُرف دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع غرفة عُمان وميناء صحار
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
