أوكرانيا: هاجمنا خط أنابيب لنقل النفط في روسيا

صورة بالأقمار الصناعية للموقع
5 ابريل 2026 17:02

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، مهاجمة خط لأنابيب النفط قرب ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق.
وأقرّت روسيا بوقوع تسرّب نفطي رغم تشديدها على عدم وجود أضرار.
وأكّدت أوكرانيا مهاجمة الميناء الواقع قرب الحدود مع فنلندا والذي يؤدي دورا مهمّا في تصدير النفط الروسي.
وأضاف روبرت بروفدي قائد قوّات المسيّرات الأوكراني أن "قوات الأنظمة المسيّرة استهدفت مجددا ميناء بريمورسك التابع لشركة ترانسنيفت وتوجّهت إلى لوك أويل في كستوفو"، في إشارة إلى مصفاة تابعة لثاني أكبر شركة نفط روسية في منطقة أخرى.
من جانبه، أفاد ألكسندر دروجدنكو حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، في البداية أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 19 مسيّرة في منطقة لينينغراد وألحق حطام إحداها "أضرارا بجزء من خط أنابيب النفط قرب ميناء بريمورسك. ويجري حاليا حرق (النفط المتبقي) في الأنبوب بشكل آمن.
لكنه كتب لاحقا "بناء على المعلومات المحدّثة، لم يتعرّض خط أنابيب النفط في منطقة ميناء بريمورسك لأي أضرار".
وأشار إلى أن "تسرّب الوقود حدث نتيجة اصطدام شظايا بأحد خزّانات الوقود. تم التعامل مع تداعيات ذلك".
ولم يسجّل سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات
