الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
ترامب يتوعد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران

جسر مدمر إثر قصف على إيران
5 ابريل 2026 17:40

توعدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران بعد غد الثلاثاء ما لم يعد فتح مضيق هرمز.
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!!!".
وأضاف "افتحوا المضيق اللعين ... وإلا فستعيشون في الجحيم، سترون!".
وكان الرئيس الأميركي ذكّر إيران، أمس السبت، بأن المهلة التي منحها إياها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ"الجحيم" في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.

المصدر: آ ف ب
