الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرئيس السوري يبحث مع زيلينسكي الوضع في المنطقة

الرئيس السوري يستقبل نظيره الأوكراني رفقة وزير الخارجية التركي
5 ابريل 2026 20:03

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ركزت خصوصا على الوضع الإقليمي والأزمة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنه "جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".

وأضافت "أكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية".

بدوره، قال زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، إنّه "بحث الوضع في المنطقة وآفاق تحسينه، إضافة إلى استعراض ظروف" الأزمة الأوكرانية.
وأوضح أنّ "هناك اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى أنّ النقاش تطرّق أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي ودور أوكرانيا كمورّد للمواد الغذائية.

المصدر: آ ف ب
أحمد الشرع
فولوديمير زيلينسكي
التطورات الإقليمية
منطقة الشرق الأوسط
