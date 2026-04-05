اليونان تعلن العثور على 28 مهاجراً

أثينا (وكالات)



أفادت السلطات اليونانية، أمس، بالعثور على مجموعة من 28 مهاجراً، على جزيرة بسارا الواقعة قبالة جزيرة خيوس في شرق بحر إيجة، بعد أن عبروا البحر قادمين من تركيا بطريقة غير شرعية.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل ونقلته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أمس، أنه قد تم نقل 14 رجلاً و6 نساء و8 أطفال إلى مخيم للمهاجرين في جزيرة خيوس.

وأضاف البيان أنهم تم العثور عليهم في مجموعتين أمس الأول، في منطقة كافوس ماركاكي الواقعة شمالي جزيرة بسارا. ولم يتم ذكر أي معلومات بشأن جنسيات المهاجرين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 5800 شخص دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية منذ بداية العام.