الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

22 قتيلاً وخطف العشرات بأعمال عنف في نيجيريا

أفراد من قوات الأمن النيجيري (أرشيفية)
6 ابريل 2026 01:43

لاغوس (وكالات)

قُتل 22 شخصاً بينهم أربعة عناصر شرطة وخُطف العشرات في أعمال عنف منفصلة شهدتها نيجيريا في الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفادت مصادر أمس.
وهاجم مسلّحون السبت مركزاً للشرطة في شمال شرق نيجيريا، حيث قتلوا أربعة عناصر شرطة فيما استهدفوا مخيّماً للنازحين. وقالت الشرطة إن إرهابيين يُشتبه بأنهم عناصر في «بوكو حرام» أو تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا هاجموا مقر قسم شرطة نغانزاي في محاولة للسيطرة على البلدة الواقعة أقل من مئة كيلومتر شمال ميدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
وأفاد ناطق باسم الشرطة في بيان أن تبادلاً عنيفاً لإطلاق النار وقع بين المسلّحين والشرطة وقتل أربعة عناصر شرطة. واستهدفت مجموعة أخرى من الإرهابيين نقطة أمنية عند مدخل مخيم للنازحين في داماساك قرب الحدود مع النيجر.
وقالت الشرطة إنهم قتلوا متطوعاً في الأمن وأضرموا النيران في نحو 20 منزلاً.
وفي سياق منفصل، قتل مسلّحون سبعة أشخاص وخطفوا العشرات في هجمات استهدفت ست قرى نائية في ولاية زنفرة في شمال غرب البلاد، بحسب ما أفاد سكان.
في الأثناء، أفادت الشرطة في ولاية نصراوة، السبت، أن 11 شخصاً قتلوا وأُحرق أكثر من 50 منزلاً على يد مسلحين.

الشرطة النيجيرية
أعمال عنف
نيجيريا
الإرهاب
داعش
بوكو حرام
آخر الأخبار
«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
علوم الدار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©