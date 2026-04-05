تصاعد القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس والخليل

6 ابريل 2026 01:43

رام الله (وكالات)

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، إن شهر مارس الماضي شهد تصاعداً في القيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على دور العبادة في القدس والضفة الغربية، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى بشكل كامل لمدة 37 يوماً متواصلة، ما حال دون وصول المصلين إلى ساحاته، بما في ذلك خلال صلوات الجمعة والأيام الأخيرة من شهر رمضان، وكذلك صلاة عيد الفطر.
وأضاف البيان أن محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً وإجراءات تقييدية أثرت على حركة السكان والأنشطة التجارية في المنطقة.
وأشار البيان إلى تسجيل اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى خلال الفترة ذاتها، إلى جانب وقوع مواجهات محدودة في محيطه تخللها استخدام وسائل تفريق واعتقال عدد من الشبان، دون أن يورد التقرير أرقاماً دقيقة للإصابات.
وفي الخليل، أفادت الوزارة بأن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، وأغلقت الموقع عدة أيام خلال الشهر، كما تم تقييد أعداد المصلين في بعض الفترات.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس خلال الفترة الماضية.

