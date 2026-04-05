إسرائيل قتلت 21 ألف طفل في غزة

رام الله (الاتحاد)



أفادت معطيات رسمية فلسطينية، أمس، بمقتل أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني، بينهم أكثر من 19 ألفاً من طلبة المدارس خلال عامي الحرب على قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من 44 ألفاً وشرد مئات الآلاف.

جاء ذلك في بيانين للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يحل 5 أبريل.

ووفق معطيات جهاز الإحصاء فإن «العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة كشف عن استهداف ممنهج لمستقبل جيل كامل، فقد بلغ عدد القتلى 72 ألفاً و289، بينهم 21 ألفاً و283 طفلاً، أي ما يشكل حوالي 30 % من إجمالي الضحايا حتى نهاية العام 2025».

ووفق المعطيات «قتل 450 رضيعاً، و1029 طفلاً لم يتموا عامهم الأول، إضافة إلى 5031 طفلاً دون سن الخامسة، ما يعكس إبادة حقيقية لجيل لم تبدأ حياته بعد».

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، قتلت إسرائيل 716 فلسطينياً وأصابت 1968 آخرين حتى أمس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن «أساليب القتل لم تقتصر على الصواريخ فحسب بل جاء تحالف الحصار والجوع والبرد ليخطف أرواح الأطفال، إذ توفي 157 طفلاً بسبب الجوع، بينما قضى 25 آخرون نتيجة الصقيع في خيام النازحين».