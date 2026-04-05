بابا الفاتيكان يدعو قادة العالم إلى "اختيار السلام"

دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، قادة العالم إلى "اختيار السلام"، منددا باللامبالاة إزاء آلاف الضحايا الذين يسقطون جراء الحروب.

وترأس البابا في الفاتيكان، قداس عيد الفصح للمرة الأولى منذ اعتلائه الكرسي في مايو 2025، في أجواء احتفالية.

وخلال عظته لمدينة روما والعالم، قال البابا "من يحمل سلاحا فليُلقِه! ومن له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام! لا سلام يفرض بالقوة، بل بالحوار، ولا بإرادة السيطرة على الآخر، بل بلقائه".

وأضاف "بدأنا نعتاد على العنف ونستسلم له، وصرنا لا نبالي. لا نبالي بموت آلاف الأشخاص، ولا نبالي أمام نتائج الكراهية والانقسامات التي تثيرها الصراعات"، متابعا "لا نبالي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها، والتي نراها كلنا".