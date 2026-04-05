ترامب يحدد إطارا زمنيا لانتهاء حرب إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الحرب ضد إيران ستنتهي خلال أيام وليس أسابيع.

وردا على سؤال عما إذا كان جدوله الزمني الذي يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لحرب إيران لا يزال قائما، وفقا لشبكة "اي بي سي نيوز" التلفزيونية، قال ترامب "يجب الانتهاء من الحرب في غضون أيام لأنه لا يمكن لأي مجموعة عاقلة من الناس أن يتحملوا العقوبة التي ستنزل بهم إذا لم يحدث ذلك".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله لشبكة "ايه بي سي" إن "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإذا لم يحدث ذلك، فسنفجر البلد بأكمله".

وردا على سؤال عن إمكانية تأجيل الموعد النهائي الذي حدده لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قال ترامب "لا أريد التحدث عن الأمر".

وفيما يتعلق بما إذا كانت القوات الأميركية ضرورية على الأرض، قال ترامب "لا أعتقد أن ذلك ضروري لكنني لا أستبعد أي شيء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توعد ترامب بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، والبنية التحتية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.