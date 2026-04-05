الصين: الحل الجذري لقضية «هرمز» بـوقف العمليـات العسكرية

بكين (وكالات)



أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، مجدداً أن الحل الجذري لقضية مضيق هرمز يكمن في إيقاف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية في ظل استمرار تفاقم الوضع وتصاعد الأعمال القتالية.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن مباحثات وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تركزت على تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن الوزير الصيني قوله إن بلاده تدعو إلى تسوية القضايا الدولية والإقليمية الساخنة عبر الوسائل السياسية بالحوار والتفاوض.

وأضاف أنه ينبغي على الصين وروسيا بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحقاق الحق واتخاذ إجراءات موضوعية ومتوازنة في القضايا المبدئية الكبرى مع كسب مزيد من التفهم والدعم من المجتمع الدولي.

وأبدى الوزير الصيني استعداد بكين لمواصلة التعاون والاتصال مع روسيا بشأن القضايا المهمة في مجلس الأمن الدولي، وبذل جهود مشتركة ترمي إلى خفض التصعيد وصون السلم والاستقرار الإقليميين والأمن المشترك العالمي.

من جهته أعرب لافروف خلال الاتصال عن بالغ قلق روسيا تجاه التصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط داعيا إلى إيقاف فوري للعمليات العسكرية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع بالعودة إلى المسارين السياسي والدبلوماسي.

وشدد على أهمية أن يؤدي مجلس الأمن الدولي دوراً بناء في حل الصراع وقضية مضيق هرمز، لافتاً إلى استعداد موسكو لتعزيز الاتصال والتنسيق مع بكين ومواصلة الدفع نحو إنهاء القتال.