ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
6 ابريل 2026 01:44

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع «أكسيوس» أمس، إن الولايات المتحدة «تجري مفاوضات جادة» مع إيران، وإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددها غداً الثلاثاء.
وأضاف: «هناك فرصة جيدة، ولكن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأدمر كل شيء هناك».
وعندما سأله موقع «أكسيوس» عما إذا كان يخشى إلحاق الأذى بالمدنيين الإيرانيين الأبرياء، قال ترامب إنه يعتقد أن المدنيين المعارضين لحكومتهم سيدعمون مثل هذه الضربات لإضعاف النظام، مضيفاً: «إنهم يعيشون في خوف، إنهم يخشون أن ننسحب في خضم الحرب، لكننا لن ننسحب». 
وفي مكالمة هاتفية استمرت 8 دقائق، أخبر ترامب موقع «أكسيوس» أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين.
وأفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بأن المحادثات تجري عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، بالإضافة إلى رسائل نصية متبادلة بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
 وقال ترامب: «المفاوضات تسير على ما يرام، لكنك لا تصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين».
وأكد أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل أيام لإجراء مفاوضات مباشرة. وأضاف: «قالوا إنهم سيجتمعون بنا بعد 5 أيام، فقلت: «لماذا 5 أيام؟» شعرت أنهم غير جادين، لذلك هاجمت الجسر، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت جسراً يربط طهران بشمال إيران يوم الأربعاء الماضي.
وهدد الرئيس الأميركي في منشور على «تروث سوشيال»: «سيكون الثلاثاء، يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد، في إيران».
 في الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي أمس، إنقاذ الطيار المفقود بالأراضي الإيرانية في عملية عسكرية وصفها بالأكثر جرأة في التاريخ الأميركي.
وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «لقد نفذ الجيش الأميركي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة».
وأضاف: «يغمرني السرور لأبلغكم أن الطيار الآن في أمان وسالم معافى، وقد كان هذا المحارب الشجاع خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، حيث كان مطارداً من قبل أعدائنا الذين كانوا يقتربون منه أكثر فأكثر. وأوضح أنه وجه الجيش الأميركي بإرسال عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكاً في العالم لاستعادته.
وأشار ترامب إلى أن هذه العملية الناجحة تضاف إلى أخرى ناجحة تمت يوم الجمعة لإنقاذ الطيار الأول الذي تم العثور عليه بعد سقوط المقاتلة الأميركية فوق إيران.
وأكد في هذه الصدد أننا لن نترك أبداً أي محارب أميركي خلفنا وإن حقيقة أننا تمكنا من تنفيذ كلتا العمليتين دون سقوط قتيل أميركي واحد أو حتى جريح تثبت مرة أخرى أننا حققنا هيمنة وتفوقاً جوياً حقاً فوق الأجواء الإيرانية.

