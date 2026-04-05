نيجيريا: إنقاذ عشرات الرهائن احتجزوا بعد هجوم

قال الجيش النيجيري، الأحد، إن 31 ​مدنيا أنقذوا بعد أن احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا ⁠شمال غرب البلاد فيما ​عُثر على خمسة ​قتلى ‌في مكان الحادثة.

وأكد ⁠الجيش ​أن الهجوم وقع في أثناء قداس عيد القيامة في قرية "أريكو" بمنطقة ‌"كاتشيا". وأضاف أن القوات ‌تلاحق منفذي الهجوم.

وأكد مسؤول محلي في ولاية كادونا تعرض كنيستين لهجوم في قرية "أريكو" اليوم الأحد. وأكد أن سبعة أشخاص قتلوا ‌فيما احتجز ​المهاجمون عددا غير معروف من الرهائن.

وقال ماجي "لا تزال عمليات البحث ​جارية".

وتشهد ‌منطقة ⁠شمال ‌غرب نيجيريا ‌أعمال عنف منذ سنوات، بما في ⁠ذلك عمليات خطف جماعي مقابل ​فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة في أنحاء المنطقة.