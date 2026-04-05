الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا: جبل سيميرو يثور مطلقا سحبا حارة

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا
6 ابريل 2026 00:17

تسبب ثوران جبل سيميرو، على الحدود بين منطقتي لوماجانج ومالانج في جاوة الشرقية، في تدفق سحب حارة لمسافة بلغت 3,5 كيلومترات، الأحد.
وقال يادي يولياندي، المسؤول في مركز المراقبة، في تقرير مكتوب "وقع الثوران مع عمود من الرماد بلغ ارتفاعه نحو ألف متر فوق القمة"، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأضاف أن العمود الكثيف ذا اللون الرمادي انجرف باتجاه الغرب. وسُجل الثوران على جهاز قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 مليمترا واستمر نحو 3 دقائق و29 ثانية.

وذكر "رافق الثوران تدفق سحب حارة وصل إلى 3,5 كيلومترات من القمة".

وعاد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 3676 مترا، إلى الثوران مرة أخرى، مطلقا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 800 متر.

وبدا الرماد باللونين الأبيض والرمادي، وانجرف نحو الجنوب الغربي والغرب، فيما استمر الثوران 134 ثانية.

وبعد سبع دقائق، وقع ثوران آخر دفع الرماد إلى ارتفاع 600 متر فوق القمة.

ووقع ثوران رابع مع عمود رماد بلغ ارتفاعه 800 متر، بينما حجبت الضبابية الرؤية خلال المراقبة.

جبل سيميرو
إندونيسيا
ثوران بركان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©