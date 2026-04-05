إندونيسيا: جبل سيميرو يثور مطلقا سحبا حارة

تسبب ثوران جبل سيميرو، على الحدود بين منطقتي لوماجانج ومالانج في جاوة الشرقية، في تدفق سحب حارة لمسافة بلغت 3,5 كيلومترات، الأحد.

وقال يادي يولياندي، المسؤول في مركز المراقبة، في تقرير مكتوب "وقع الثوران مع عمود من الرماد بلغ ارتفاعه نحو ألف متر فوق القمة"، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأضاف أن العمود الكثيف ذا اللون الرمادي انجرف باتجاه الغرب. وسُجل الثوران على جهاز قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 مليمترا واستمر نحو 3 دقائق و29 ثانية.

وذكر "رافق الثوران تدفق سحب حارة وصل إلى 3,5 كيلومترات من القمة".

وعاد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 3676 مترا، إلى الثوران مرة أخرى، مطلقا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 800 متر.

وبدا الرماد باللونين الأبيض والرمادي، وانجرف نحو الجنوب الغربي والغرب، فيما استمر الثوران 134 ثانية.

وبعد سبع دقائق، وقع ثوران آخر دفع الرماد إلى ارتفاع 600 متر فوق القمة.

ووقع ثوران رابع مع عمود رماد بلغ ارتفاعه 800 متر، بينما حجبت الضبابية الرؤية خلال المراقبة.