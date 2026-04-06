روسيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن الجيش الروسي في وقت مبكر من يوم الاثنين أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى ما يقرب من نصف مليون منزل تعرضت لانقطاع التيار بسبب الهجمات الجوية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 148 طائرة مسيرة معظمها في مناطق وسط وجنوب البلاد بين الثامنة مساء و11 مساء (1700-2000 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.
وقال أندريه كرافشينكو رئيس بلدية نوفوروسيسك إن حطام طائرة مسيرة أصاب مبنى سكنيا شاهقا. ولم ترد أنباء عن إصابات.