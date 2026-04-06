روسيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن الجيش الروسي في وقت مبكر من يوم الاثنين أن وحدات الدفاع الجوي ​أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار ⁠الكهربائي إلى ما يقرب من نصف مليون ​منزل تعرضت لانقطاع التيار بسبب الهجمات ​الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 148 طائرة ​مسيرة معظمها في مناطق وسط وجنوب البلاد بين الثامنة مساء و11 مساء (1700-2000 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وقال أندريه كرافشينكو رئيس بلدية نوفوروسيسك إن حطام طائرة مسيرة ‌أصاب مبنى سكنيا ​شاهقا. ولم ترد أنباء عن إصابات.



