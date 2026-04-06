الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اشتداد إعصار "فايانو" في فيجي والسلطات تحذر

إعصار (أرشيفية)
6 ابريل 2026 10:06

حذرت السلطات في فيجي من هطول أمطار غزيرة وفيضانات وهبوب رياح قوية مع اشتداد قوة الإعصار المداري فايانو الذي تتزايد شدته بسرعة ليصبح إعصارا من الفئة الثانية، مما أدى إلى إغلاق احترازي للمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد اليوم الاثنين إن العاصفة قد تشتد أكثر بحلول يوم غد الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد وصولها إلى قوة الفئة الثالثة.

وقال مسؤولون إنه من غير المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة مباشرة، حيث تظهر التوقعات الحالية مساره بين فيجي وفانواتو المجاورة فوق المياه المفتوحة.

وحث وزير التعليم أسيري رادرودرو الآباء على مراقبة أطفالهم عن كثب وحذر من محاولة عبور الأنهار أو الطرق المغمورة بالمياه.

كما نصحت السلطات السكان بتجنب السباحة في الأنهار أو البحر وحذرت من خطر الفيضانات المفاجئة، وخاصة في المناطق المنخفضة والمكتظة بالسكان.

وحتى صباح اليوم الاثنين كان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 530 كيلومترا شمال غرب مجموعة جزر ياساوا وكان يتحرك ببطء نحو الجنوب الشرقي.

وتتكون فيجي، وهي دولة يقطنها حوالي مليون نسمة وتقع شمال نيوزيلندا وشرق أستراليا، من أكثر من 300 جزيرة وهي وجهة سياحية شهيرة.

 

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
علوم الدار
«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
اليوم 13:42
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية
الأخبار العالمية
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية
اليوم 13:36
إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
اقتصاد
إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
اليوم 13:34
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري
الرياضة
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري
اليوم 13:30
تحت رعاية خالد بن زايد.. المؤتمر الدولي الرابع للتوحد يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن زايد.. المؤتمر الدولي الرابع للتوحد يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©