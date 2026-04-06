الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية

6 ابريل 2026 13:36

أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت فجر اليوم الاثنين، بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد جراء العدوان الإيراني الآثم.

وقال السند في تصريح صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الفرق الإسعافية تعاملت ميدانيا مع حالتين لامرأتين في موقع الحدث وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما، فيما تم نقل حالة ثالثة لمصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال التقييم والعلاج.

وأوضح السند، أن أقسام الطوارئ استقبلت كذلك عددا من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى مستشفى الجهراء ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها سواء في الموقع أو عبر النقل أو بالحضور الذاتي إلى ست حالات، مؤكدا أن جميع الحالات كانت مستقرة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة.

 

المصدر: وام
الكويت
وزارة الصحة الكويتية
