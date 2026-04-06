الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
حريق في محطة نفط روسية جراء هجوم بطائرات مسيّرة

تصاعد الدخان والنيران من ميناء نوفوروسيسك في روسيا
6 ابريل 2026 19:27

قال مصدران في قطاع النفط، اليوم الاثنين، إن حريقاً اندلع خلال الليل في محطة "شيشخاريس" النفطية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.
وأفادت المصادر بأن النيران اشتعلت في الرصيف الرئيسي لشركة "ترانسنيفت" الروسية.
وكثّفت أوكرانيا هجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك الموانئ.
وكان الجيش الروسي قد أعلن، في وقت مبكر من اليوم، إسقاط 148 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات.
وقال أندريه كرافشينكو، رئيس بلدية نوفوروسيسك، إن حطام طائرة مسيّرة أصاب مبنى سكنياً شاهقاً، ولم ترد أنباء عن إصابات.

المصدر: رويترز
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
