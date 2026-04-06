حريق في محطة نفط روسية جراء هجوم بطائرات مسيّرة

قال مصدران في قطاع النفط، اليوم الاثنين، إن حريقاً اندلع خلال الليل في محطة "شيشخاريس" النفطية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وأفادت المصادر بأن النيران اشتعلت في الرصيف الرئيسي لشركة "ترانسنيفت" الروسية.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك الموانئ.

وكان الجيش الروسي قد أعلن، في وقت مبكر من اليوم، إسقاط 148 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات.

وقال أندريه كرافشينكو، رئيس بلدية نوفوروسيسك، إن حطام طائرة مسيّرة أصاب مبنى سكنياً شاهقاً، ولم ترد أنباء عن إصابات.