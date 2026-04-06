ترامب: مهلة الثلاثاء لإيران "نهائية"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن المهلة التي حددها لإيران، والتي تنتهي غداً الثلاثاء لإبرام اتفاق، هي مهلة نهائية ومن غير المرجح تمديدها، مضيفاً أن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيداً بما يكفي.

وأضاف ترامب: "لقد قدموا اقتراحاً، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية".

وحذر من أن القوات الأميركية ستشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُنفذ مطلبه بفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة بنهاية الغد.

وصرح الرئيس الأميركي خلال فعالية في البيت ​الأبيض: "يمكن إنهاء الحرب ​بسرعة ‌كبيرة ⁠إذا ‌فعلوا ‌ما يجب عليهم فعله. ⁠عليهم القيام بأمور معينة. ​وهم يدركون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية".

ومدد ترامب المهلة الأولية التي منحها إيران، لكنه لم يقدم إشارات على أنه سيفعل ذلك مجدداً، قائلاً: "من المستبعد جداً. أُتيح لهم متسع من الوقت. في الواقع، طلبوا سبعة أيام. قلت لهم، سأمنحكم 10. لكن عند انتهاء الأيام العشرة، ستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها إذا لم ينفذوا المطلوب".