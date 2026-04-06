الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: مهلة الثلاثاء لإيران "نهائية"

ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض
6 ابريل 2026 20:03

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن المهلة التي حددها لإيران، والتي تنتهي غداً الثلاثاء لإبرام اتفاق، هي مهلة نهائية ومن غير المرجح تمديدها، مضيفاً أن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيداً بما يكفي.
وأضاف ترامب: "لقد قدموا اقتراحاً، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية".
وحذر من أن القوات الأميركية ستشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُنفذ مطلبه بفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة بنهاية الغد.
وصرح الرئيس الأميركي خلال فعالية في البيت ​الأبيض: "يمكن إنهاء الحرب ​بسرعة ‌كبيرة ⁠إذا ‌فعلوا ‌ما يجب عليهم فعله. ⁠عليهم القيام بأمور معينة. ​وهم يدركون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية".
ومدد ترامب المهلة الأولية التي منحها إيران، لكنه لم يقدم إشارات على أنه سيفعل ذلك مجدداً، قائلاً: "من المستبعد جداً. أُتيح لهم متسع من الوقت. في الواقع، طلبوا سبعة أيام. قلت لهم، سأمنحكم 10. لكن عند انتهاء الأيام العشرة، ستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها إذا لم ينفذوا المطلوب".

أخبار ذات صلة
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
أمير قطر يبحث مع ماكرون تداعيات العدوان الإيراني على الاستقرار الإقليمي
المصدر: رويترز
الاعتداء الإيراني
إيران
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
مضيق هرمز
ترامب
هرمز
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©