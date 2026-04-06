الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لبنان: ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الغارات الإسرائيلية

مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6 ابريل 2026 21:21

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الاثنين، إلى 1497 قتيلاً و4639 مصاباً.
وأعلن المركز، في تقريره اليومي، أن "العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 مارس حتى 6 أبريل ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4639. وبلغ عدد القتلى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 قتيلاً، وعدد المصابين 209".
وأشار التقرير إلى أن "عدد الأطفال القتلى بلغ 130 طفلاً، وعدد المصابين الأطفال وصل إلى 457 طفلاً".
ولفت تقرير المركز إلى أن "عدد قتلى القطاع الصحي ارتفع إلى 57، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 154 مصاباً. وبلغ عدد الاعتداءات على الجمعيات الإسعافية 92 اعتداءً، كما بلغ عدد المستشفيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 6 مستشفيات".

الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
مخاوف متزايدة من تراجع فرص التهدئة في غزة
المصدر: د ب أ
جنوب لبنان
لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
إسرائيل
الأزمة اللبنانية
القصف الإسرائيلي
الغارات الإسرائيلية
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
