لبنان: ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الغارات الإسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الاثنين، إلى 1497 قتيلاً و4639 مصاباً.

وأعلن المركز، في تقريره اليومي، أن "العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 مارس حتى 6 أبريل ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4639. وبلغ عدد القتلى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 قتيلاً، وعدد المصابين 209".

وأشار التقرير إلى أن "عدد الأطفال القتلى بلغ 130 طفلاً، وعدد المصابين الأطفال وصل إلى 457 طفلاً".

ولفت تقرير المركز إلى أن "عدد قتلى القطاع الصحي ارتفع إلى 57، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 154 مصاباً. وبلغ عدد الاعتداءات على الجمعيات الإسعافية 92 اعتداءً، كما بلغ عدد المستشفيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 6 مستشفيات".