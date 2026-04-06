الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين: حبس متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري

6 ابريل 2026 21:30

أمرت النيابة العامة في البحرين، بحبس عدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم بتهمة التخابر مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن النيابة العامة كانت قد أبلغت من قبل جهاز المخابرات بضبط عدد من المتهمين بناء على ما أسفرت عنه التحريات من ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، وتلقيهم من تلك الأجهزة تكليفات برصد مواقع حيوية داخل البحرين وجمع المعلومات عنها وإرسالها إليها بغرض استهدافها، وكذلك رصد النتائج المترتبة على الاستهداف بتصوير آثار التدمير والتخريب الذي يخلفه العدوان الغاشم على البحرين، وقد نفذوا بالفعل ما كلفوا به.
وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيق، واستجوبت المتهمين المعروضين عليها، وأمرت بحبسهم احتياطياً، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.

المصدر: وام
