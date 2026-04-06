الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 10 جنود باكستانيين بهجوم أفغاني

قوات من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:13

كابول (وكالات)

أفادت مصادر أمنية، أمس، بمقتل ما لا يقل عن 10 جنود باكستانيين، في هجوم انتقامي شنته القوات الأفغانية على موقع عسكري باكستاني يقع على طول خط ديوراند في منطقة «تاني» بإقليم خوست في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية.
ونقلت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، أمس، عن مصدر أمني القول إن القوات الأفغانية نفذت الهجوم الانتقامي في منطقة وارزالي بمنطقة «تاني»، ليلة أمس الأول.
وذكر المصدر نفسه أن الهجوم «أسفر عن تدمير موقع عسكري باكستاني، وأن القوات الأفغانية استعادت جثة أحد الجنود العشرة الذين تم قتلهم». كما أوضح المصدر أن الهدف من الهجوم الانتقامي هو الرد على قيام الجيش الباكستاني باستهداف منازل المدنيين.

