الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل تواصل إغلاق «الأقصى»

7 ابريل 2026 01:13

القدس (الاتحاد)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وسط إجراءات مشددة على الحواجز العسكرية ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.
 إلى ذلك، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، أمس، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مركبتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ودراجة كهربائية بمدينة غزة.
 ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبتين بمدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطيني من مخيم البريج، وإصابة أربعة آخرين»، مضيفاً أن الاحتلال استهدف دراجة كهربائية في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل طفل.

