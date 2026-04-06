الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة

قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:15

غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية مكثّفة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.
وبدعم من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، أرسلت دولة الإمارات شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات العلاجية، واستجابةً للاحتياجات الطبية المتزايدة في ظل الظروف الصعبة.

وشهد الأسبوع تنفيذ 6 زيارات ووفود للاطلاع على سير العمل الإنساني، إلى جانب تشغيل 5 مخابز، تنتج يومياً 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص بشكل يومي.
كما نفّذت العملية 7 مبادرات إنسانية خلال الأسبوع، استفاد منها 5201 شخص، إلى جانب توزيع 13163 طرداً متنوعاً وفق الاحتياجات والمناطق الجغرافية.
وفي إطار الاستجابة الإنسانية، تم التعامل مع 712 حالة عبر مبادرات ومناشدات إنسانية، وتوزيع ملابس متنوعة على 22786 طفلاً، بالإضافة إلى 17580 جاكيتاً شتوياً.
وفي الجانب الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته، حيث تم علاج 1806 حالات خلال الأسبوع.
كما شملت المساعدات توزيع 150 علبة حليب أطفال، و28502 كيلوجرام من التمور، و620 جالون مياه، إلى جانب 512 غطاءً و470 شادراً، ضمن جهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من البرامج الإنسانية التي تنفّذها عملية «الفارس الشهم 3»، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

