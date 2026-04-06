الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
6 ابريل 2026 23:13

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين الأميركيَين إثر سقوط طائرتهما في الأيام القليلة الماضية بالأراضي الإيرانية.
وأشار ترامب إلى أن أكثر من 170 طائرة عسكرية أميركية شاركت في عملية الإنقاذ.
وأوضح الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية، مضيفاً أن طائرتي نقل علقتا في الرمال، واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.
وأكد ترامب أن أحد الطيارَين كان يختبئ في جبال إيرانية، واستمر في الصعود إلى أعلى جبل لزيادة فرص العثور عليه، قائلاً: "كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش".

أخبار ذات صلة
أمير قطر يبحث مع ماكرون تداعيات العدوان الإيراني على الاستقرار الإقليمي
البحرين: حبس متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري
المصدر: وكالات
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
