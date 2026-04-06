ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين الأميركيَين إثر سقوط طائرتهما في الأيام القليلة الماضية بالأراضي الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن أكثر من 170 طائرة عسكرية أميركية شاركت في عملية الإنقاذ.

وأوضح الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية، مضيفاً أن طائرتي نقل علقتا في الرمال، واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.

وأكد ترامب أن أحد الطيارَين كان يختبئ في جبال إيرانية، واستمر في الصعود إلى أعلى جبل لزيادة فرص العثور عليه، قائلاً: "كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش".