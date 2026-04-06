إسرائيل تعلن مهاجمة قواعد جوية ومجمع للبتروكيماويات في إيران

طهران (وكالات)



أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مهاجمة ثلاثة مطارات في العاصمة الإيرانية طهران، وقال إنها «مراكز تسليح».

وقال في بيان، إنه شن غارات جوية واسعة استهدفت سلاح الجو الإيراني في مطارات بطهران.

وأضاف أن «الهجمات استهدفت مجموعة من القطع الجوية، بما في ذلك طائرات ومروحيات، بالإضافة إلى بنى تحتية استخدمتها القوات المسلحة التابعة للنظام لأغراض عسكرية في ثلاثة مطارات في أنحاء طهران: بهرام، ومهرآباد، وآزمايش».

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مطار مهرآباد يعتبر «مركزاً رئيسياً لتسليح وتمويل أذرع النظام في الشرق الأوسط».

وفي السياق، شنت إسرائيل سلسلة ضربات مركزة على منشآت صناعة البتروكيماويات الإيرانية، أمس.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات استهدفت منشأتين رئيسيتين، مؤكداً أن منشأة عسلوية «جنوب بارس» تمثل وحدها نحو 50 بالمئة من إنتاج إيران البتروكيماوي، وأن استهدافها إلى جانب الضربة السابقة على مجمع ماهشهر أدى إلى إخراج ما يقارب 85 بالمئة من صادرات إيران البتروكيماوية من الخدمة.

وصف كاتس العملية بأنها «ضربة اقتصادية قاسية وزلزال طاقة»، مشيراً إلى أنها جزء من استراتيجية لتعطيل «آلة المال» التي تمول الأنشطة العسكرية والصاروخية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة العمليات الخاصة 840، في «فيلق القدس» الإيراني، أصغر باقري، الذي شغل المنصب منذ عام 2019.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن «سلاح الجو استهدف باقري بتوجيه دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية»، أمس الأول، في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن باقري شغل سلسلة من المناصب في وحدة «فيلق القدس»، خلال السنوات الماضية، عمل من خلالها على دفع جهود عديدة لاستهداف أهداف إسرائيلية وأميركية في أنحاء العالم.

كما اتهمته بتنسيق ودفع عمليات ضد إسرائيل، وذلك من خلال أنشطة نُفذت داخل إسرائيل، وفي سوريا ولبنان، وفق البيان الإسرائيلي.