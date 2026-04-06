الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المجلس الأوروبي: ضرب البنية التحتية المدنية بالشرق الأوسط «غير قانوني وغير مقبول»

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:13

بروكسل (الاتحاد)

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، أن استهداف البنية التحتية المدنية، خاصة منشآت الطاقة، يعد أمراً «غير قانوني وغير مقبول»، وذلك في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
وقال كوستا في منشور على منصة «إكس»، إن مرور 5 أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط يوضح أن الحل الدبلوماسي وحده كفيل بمعالجة جذور الأزمة، مشدداً على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلى إيقاف إطلاق النار أو تحقيق السلام.
وأشار إلى أنه دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، إلى وضع حد فوري لاعتداءاتها ضد دول المنطقة، والسماح بإعادة إرساء حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز.

الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
أنطونيو كوستا
المجلس الأوروبي
الطاقة
إيران
البنية التحتية
الشرق الأوسط
مسعود بيزشكيان
الرئيس الإيراني
