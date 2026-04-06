روسيا تحذر دول البلطيق من فتح مجالها الجوي للمسيّرات الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاثنين، إن موسكو وجهت تحذيراً خاصاً لدول البلطيق بشأن قرارها فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الهجمات على روسيا.

وقبل أيام، صرحت المسؤولة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن دول البلطيق لم تفتح مجالها الجوي للطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وقالت كالاس، في مقابلة مع قناة "إي تي في" الإستونية، رداً على تساؤلات حول إمكانية سماح دول البلطيق باستخدام مجالها الجوي من قبل المسيّرات الأوكرانية "أفهم أن مثل هذه الشائعات تنتشر، ولكن حسب علمي، لم تسمح دول البلطيق بذلك، ويمكن للحكومة الإستونية تأكيد هذا الأمر".

وأعربت في الوقت ذاته عن "تفهمها" للضربات التي تشنها أوكرانيا على البنى التحتية الروسية، واصفة إياها بـ"الفعّالة جداً".