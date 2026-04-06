واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية

عواصم (الاتحاد، وكالات)



أعلن الجيش الأميركي أنه يواصل إضعاف قدرات القوات المسلحة الإيرانية بضرب أهداف عسكرية داخل إيران، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بـ«مواجهة الجحيم» في حال رفضها مقترحاً للتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقت.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، مقطع فيديو لاستهداف مواقع إيرانية.

وقالت إن الجيش الأميركي يواصل إضعاف قدرات القوات المسلحة الإيرانية بضرب أهداف عسكرية داخل إيران.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اليوم الثلاثاء، هو الموعد النهائي للمهلة التي قدمها لإيران للتوصل إلى اتفاق أو «مواجهة الجحيم»، داعياً طهران إلى استغلال الفرصة قبل فوات الأوان.

وقال ترامب على هامش فعالية احتفالية في البيت الأبيض، أمس، إن «الشعب الأميركي يريدنا أن نغادر إيران ولكنني أريد إنجاز المهمة أولاً»، مشدداً على أن «إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي أبداً».

وأضاف أن «إيران ستدفع ثمناً باهظاً إذا ما رفضت القبول»، مؤكداً أن مقترح وقف إطلاق النار هو خطوة «بالغة الأهمية» لخفض التصعيد.

وأقر ترامب بأنه على الرغم من أنه لا يزال لدى إيران «بعض الصواريخ والمسيَّرات المتبقية» إلا أن بلاده تستمر في تدمير القدرة العسكرية الإيرانية بقوة واستمرار، وتحتاج إلى عشرات السنين للنهوض مجدداً.

وحذر من أنه إذا رفضت إيران الاتفاق فإنه «لن يتبقى لها محطات طاقة أو جسور»، مشيراً إلى أن الحرب ستنتهي «إذا فعلت إيران ما نريد».

وكان الرئيس ترامب قال في تصريحات صحفية أمس الأول، إن «هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة التي حددها قبل استهداف منشآت الطاقة النووية الإيرانية».

وتوعد بتدمير «كل شيء والسيطرة على النفط» في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، أمس، إن طهران ترفض وقف إطلاق النار، وأكدت ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم.

وقالت الوكالة إن «الرد الإيراني يتضمن 10 بنود من المطالب الإيرانية، منها رفض وقف إطلاق النار نظراً للتجارب السابقة، وضرورة إنهاء دائم للحرب، مع مراعاة الملاحظات الإيرانية».

وأضافت الوكالة أن «الرد يشمل مجموعة من المطالب منها إنهاء الاشتباكات في المنطقة وبروتوكول المرور الآمن من مضيق هرمز وإعادة الإعمار ورفع العقوبات».

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، عن مصدر مطلع، أن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الأعمال القتالية إلى إيران والولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطاراً لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة، موضحاً أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر: «يجب الاتفاق على جميع العناصر يوم الاثنين»، مضيفاً أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

وقال المصدر لـ«رويترز» إن «قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ظل على اتصال طوال الليل بنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

ووفقاً للمقترح، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، ويعاد فتح مضيق هرمز، على أن يتم الانتهاء من تسوية أكبر خلال فترة تتراوح من 15 يوماً إلى 20 يوماً.

وسيشمل الاتفاق، الذي أطلق عليه مؤقتاً اسم «اتفاق إسلام آباد»، إطاراً إقليمياً يتعلق بالمضيق وإجراء محادثات نهائية مباشرة في إسلام آباد.