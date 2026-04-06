المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)



أعلن عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى تهديد أكبر لأنظمة الطاقة، وزيادة حادة في أسعار الأسمدة، وتأثر شديد في النظم الزراعية والغذائية العالمية والمدخلات الزراعية، مضيفاً أن نقص الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة يؤديان إلى تأثر غلات المحاصيل، في حين أن خسائر التحويلات المالية والتحولات المحتملة نحو إنتاج الوقود الحيوي قد تؤدي إلى تفاقم تقلبات أسعار الغذاء، لا سيما في أفريقيا وآسيا والمناطق الأخرى المعتمدة على الاستيراد.

وأوضح الواعر لـ«الاتحاد» أن هناك حاجة إلى تدابير فورية، مثل استحداث طرق تجارية بديلة، وتعزيز مراقبة الأسواق، وتقديم الدعم المالي للمزارعين، وتوفير مساعدات موجهة للبلدان الهشة، من أجل ضمان استقرار سلاسل التوريد، مشدداً على ضرورة أن تركز الاستراتيجيات طويلة المدى على الزراعة المحلية، والإنتاج المستدام للأسمدة، والطاقة المتجددة، والتعديلات البنيوية.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لحماية أمن الطاقة والغذاء العالمي، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك التصعيد في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد بحدوث موجة جديدة من تضخم الغذاء عالمياً، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار الأسمدة العالمية قد ترتفع بمتوسط 15 إلى 20% خلال النصف الأول من العام الجاري إذا استمرت الأزمة.

وكشف الواعر عن بدء تأثر أسواق السلع الزراعية العالمية بالتطورات، حيث تؤدي زيادة تكاليف الأسمدة وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة نفقات الإنتاج للمزارعين، وقد تؤدي إلى خفض استخدام الأسمدة في مناطق عديدة، وقد يسفر انخفاض استخدام المدخلات عن تراجع غلات المحاصيل في وقت لاحق من العام، وشح في إمدادات الحبوب العالمية.

وذكر المسؤول الأممي أن زيادة أسعار الطاقة تؤدي إلى رفع التكاليف في جميع مراحل سلاسل توريد المنتجات الزراعية، بما في ذلك العمليات الزراعية والري والنقل والتخزين وتصنيع الأغذية، إذ لم يعد الغذاء يُنتج في الحقول فقط، بل يُحدد سعره في أسواق الطاقة.

وأفاد بأن استمرار التطورات الحالية سيؤدي حتماً إلى تهديد منظومة الغذاء العالمية، وسط ضغوط غير مسبوقة قد تدفع النظام الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الأسمدة، مما يفاقم خطر المجاعة في الدول الهشة.

وأكد أن استمرار غلق مضيق هرمز سيؤدي إلى عرقلة إمدادات الطاقة والأسمدة الحيوية التي تعتمد عليها الزراعة العالمية، كما أن نقص الغاز الطبيعي (اللازم لإنتاج الأسمدة) وتذبذب أسعار النفط سيؤديان إلى مخاوف من تراجع الإنتاج الغذائي العالمي.