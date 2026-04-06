الجامعة العربية: تبعات عميقة للاعتداءات الإيرانية على العلاقات مع العرب

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، إدانته للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على عدد من الدول العربية، مؤكداً أن إيران تمارس سياسة عدائية سيكون لها تبعات عميقة على العلاقات مع الجانب العربي مستقبلاً.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع رئيس برلمان إستونيا لاوري هوسار لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمنين الإقليمي والدولي وفق ما جاء في بيان للجامعة العربية.

وأضاف البيان أن أبوالغيط حذر خلال اللقاء من أن السياسة الإيرانية في المنطقة تفتقد «للبوصلة السليمة» وهو ما يهدد استقرار المنطقة، مطالباً بموقف دولي أكثر حزماً في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على جيرانها.

وأوضح أن أبوالغيط استمع إلى رؤية الجانب الإستوني بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يضع حداً للصراع وما خلفه من آثار بالغة على أسواق الغذاء والطاقة بخاصة في المنطقة العربية.

وأكد أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بين الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في مواجهة التحديات الدولية المشتركة.