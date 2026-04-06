قتلى جراء فيضانات في داغستان الروسية

أودت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بخمسة أشخاص في جمهورية داغستان الروسية في جبال القوقاز، فيما تم إجلاء آلاف آخرين، بحسب السلطات.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة على شبكات التواصل الاجتماعي قرى وطرقاً سريعة غمرتها المياه، ومركبات منقلبة، كما انهار جزئياً مبنى في العاصمة الإقليمية محج قلعة.

وجرفت الفيضانات سيارتين على الأقل، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية.

وأعلنت وزارة الطوارئ أن شخصاً آخر لقي حتفه نتيجة انزلاق تربة.

وأوضحت الوزارة أن آلاف عناصر الإنقاذ يواصلون العمل في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وشهدت داغستان فيضانات جارفة الأسبوع الماضي، تسببت بانقطاعات واسعة في شبكات الطاقة، وأجبرت السلطات على إعلان حالة طوارئ إقليمية.