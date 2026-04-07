أبرز الأخبار
الاتحاد الأوروبي يطبق نظام الدخول والخروج الجديد ابتداء من 10 أبريل

7 ابريل 2026 13:44

يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الرقمنة الأمنية ابتداءً من العاشر من أبريل الجاري، عبر تفعيل تطبيق إلزامي جديد يحمل اسم واجهة الناقلين، وهو نظام مخصص للتحقق المسبق من أهلية دخول المسافرين إلى دول منطقة شنغن.

وتعد الخطوة جزءا من منظومة متكاملة لإعادة هيكلة إجراءات الدخول والخروج وتعزيز الرقابة الحدودية، إذ يتعين على شركات الطيران ومشغلي النقل الجوي إتمام استعداداتهم التقنية والتشغيلية النهائية، بالتوازي مع استمرار المفوضية الأوروبية ووكالة يو- ليزا في معالجة الجوانب التقنية المتبقية وضمان جاهزية التطبيق الكامل.

ويأتي هذا التطور ضمن خطة مرحلية تشمل أولاً تحديث نظام الدخول والخروج المعروف بـ "EES"، ثم تفعيل استعلامات واجهة الناقلين، وصولاً إلى تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني "ETIAS" خلال عام 2026، والذي سيُلزم المسافرين المعفيين من التأشيرة بالحصول على إذن مسبق للسفر، على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة.

وسيحل نظام الدخول والخروج محل ختم جوازات السفر اليدوي عبر اعتماد نظام رقمي لتتبع بيانات الدخول والخروج وفترات الإقامة الزائدة لمواطني الدول الثالثة الحاصلين على تأشيرات إقامة قصيرة، دون أن يفرض متطلبات تأشيرة جديدة أو يعدل الإعفاءات الحالية.

كما تم إطلاق أداة دعم وتهيئة الناقلين المعروفة باسم "COBST"، والتي أصبحت القناة الرئيسية للتواصل والدعم بين المشغلين ووكالة يو-ليزا، بالتوازي مع بدء الاستخدام الطوعي لواجهة الناقلين وإتاحة الوصول إليها عبر بوابة إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.
 

المصدر: وام
