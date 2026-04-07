الأخبار العالمية

البديوي يبحث مع وزيرة خارجية النمسا التطورات في المنطقة

أمين عام مجلس التعاون ووزيرة خارجية النمسا خلال اللقاء
7 ابريل 2026 18:45

بحث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في الرياض، مع بياته ماينل رايسينغر، وزيرة خارجية النمسا، تطورات التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
وشددت الوزيرة النمساوية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداءات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة موقف النمسا الداعم لدول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية.

المصدر: وام
