الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تصاعد استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية في السودان

فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (أرشيفية)
8 ابريل 2026 02:24

الخرطوم (وكالات) 

كشف تقرير سوداني، أمس، أن استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية في البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من العاملين، وإصابة أكثر من 11 آخرين، وتدمير أو إحراق ما لا يقل عن 20 شاحنة، منذ أبريل 2023 حتى فبراير الماضي.
ووثق التقرير، الذي أوردته مجموعة «محامو الطوارئ»، الحقوقية، أمس، تصاعد استهداف العمل الإنساني في السودان خلال هذه الفترة استناداً إلى أكثر من 15 حادثة موثقة للقوافل الإنسانية، بالإضافة إلى عشرات الحوادث المرتبطة بنهب وتدمير المخازن والمرافق اللوجستية.
وأظهر التقرير أن هذه الانتهاكات ليست عشوائية، بل نمط متكرر ومنهجي يقوض قواعد القانون الدولي الإنساني ويحد من فعالية الاستجابة الإنسانية، مشيراً إلى توثيق استخدام الطائرات المسيّرة في 2025 و2026، مما يعكس تصعيداً نوعياً في طبيعة الهجمات.
ولفت التقرير إلى تعرض أكثر من 50 مخزناً تابعاً لبرنامج الغذاء العالمي للنهب أو الهجوم، إلى جانب 87 مكتباً إنسانياً تم الاستيلاء عليها أو تدميرها، وشملت الانتهاكات أيضاً منشآت منظمات دولية أخرى، مما أدى لفقدان كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية وأثر على قدرة هذه الجهات في تقديم المساعدة.

جرائم حرب
قوافل الإغاثة
السودان
برنامج الغذاء العالمي
العمل الإنساني
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©