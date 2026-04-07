تصاعد استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية في السودان

الخرطوم (وكالات)



كشف تقرير سوداني، أمس، أن استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية في البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من العاملين، وإصابة أكثر من 11 آخرين، وتدمير أو إحراق ما لا يقل عن 20 شاحنة، منذ أبريل 2023 حتى فبراير الماضي.

ووثق التقرير، الذي أوردته مجموعة «محامو الطوارئ»، الحقوقية، أمس، تصاعد استهداف العمل الإنساني في السودان خلال هذه الفترة استناداً إلى أكثر من 15 حادثة موثقة للقوافل الإنسانية، بالإضافة إلى عشرات الحوادث المرتبطة بنهب وتدمير المخازن والمرافق اللوجستية.

وأظهر التقرير أن هذه الانتهاكات ليست عشوائية، بل نمط متكرر ومنهجي يقوض قواعد القانون الدولي الإنساني ويحد من فعالية الاستجابة الإنسانية، مشيراً إلى توثيق استخدام الطائرات المسيّرة في 2025 و2026، مما يعكس تصعيداً نوعياً في طبيعة الهجمات.

ولفت التقرير إلى تعرض أكثر من 50 مخزناً تابعاً لبرنامج الغذاء العالمي للنهب أو الهجوم، إلى جانب 87 مكتباً إنسانياً تم الاستيلاء عليها أو تدميرها، وشملت الانتهاكات أيضاً منشآت منظمات دولية أخرى، مما أدى لفقدان كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية وأثر على قدرة هذه الجهات في تقديم المساعدة.