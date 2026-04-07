رئيس وزراء باكستان: جهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط تحقق تقدماً

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تمديد المهلة المحددة لإيران، وعلى فتح طهران لمضيق هرمز لمدة أسبوعين.

وقال شريف، في منشور على منصة "إكس"، إن "الجهود الدبلوماسية من أجل التسوية السياسية في الحرب الحالية في الشرق الأوسط تتقدم باستمرار وبقوة، وهناك احتمال أن تفضي إلى نتائج مهمة في المستقبل القريب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.

وأضاف: "من أجل السماح للدبلوماسية أن تأخذ مسارها، طلبت بجدية من الرئيس ترامب أن يمدد الموعد النهائي أسبوعين. وتطلب باكستان، بكل صدق، من إيران أن يفتحوا مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية".

ودعا رئيس وزراء باكستان الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين للسماح للدبلوماسية بالتوصل إلى إنهاء شامل للحرب.