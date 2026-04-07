الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
البيت الأبيض: ترامب سيرد قريباً على مقترح باكستان بشأن إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
8 ابريل 2026 00:38

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع ‌على مقترح باكستان بشأن تمديد مهلته الممنوحة لإيران، مؤكداً أن الرد ​سيصدر قريباً. 
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت، في بيان: "أُحيط الرئيس (ترامب) علماً بالاقتراح، وسيَصدر ردّ عليه".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد حث ترامب على تمديد المهلة المحددة لإيران لمدة أسبوعين، داعياً طهران في الوقت ذاته إلى فتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية.
وأكد شريف، في منشور على منصة "إكس"، أن "الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تتقدم بثبات نحو نتائج ملموسة قريباً".

المصدر: وكالات
