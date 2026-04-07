روسيا تحذر من مخاطر عالمية في ظل استمرار التوترات الدولية

موسكو (الاتحاد، وكالات)



حذرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، من أن العالم يدخل مرحلة تتسم بمخاطر كبيرة على صعيدي الاقتصاد والطاقة بسبب التوترات الدولية الحالية.

وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، إن «الأوضاع الراهنة خاصة في مناطق النزاع تنعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن التوترات المتصاعدة تسهم في تعميق التحديات الاقتصادية، وزيادة الضغوط على قطاع الطاقة.

وأضاف أن «تداعيات الصراعات الجارية، لا سيما في الشرق الأوسط تحمل آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن «هذه التطورات تؤدي إلى اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة وتفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية».

وأكد بيسكوف ضرورة الحد من التصعيد، والعمل على استقرار الأوضاع الدولية لتجنب مزيد من التدهور في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.