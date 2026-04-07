مقتل مدنيين إثر سقوط «مسيرة» إيرانية في أربيل

هدى جاسم (بغداد)



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أمس، مقتل مدنيين اثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية واستهدفت مناطق سكنية في محافظة أربيل. وذكر الجهاز في بيان أن طائرة مسيرة مفخخة وجهت من داخل إيران سقطت على منزل في قرية تابعة لناحية «دار شكران» ضمن حدود محافظة أربيل. وأكد البيان مقتل زوجين كانا داخل المنزل في الهجوم الذي وصفه بأنه «انتهاك صارخ للقوانين الدولية وجريمة حرب».

وكانت أربيل شهدت أمس الأول، هجمات متعددة بطائرات مسيرة، قالت السلطات إن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها.

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، حدوث انقطاع عام في منظومة إمداد الطاقة بسبب خلل فني في شبكات الضغط العالي. وأكدت الوزارة في بيان، إن الفرق الفنية التابعة لها تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة المشكلة مبينة أنه سيتم حلها في القريب العاجل.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف منظومة رادار في أحد المعسكرات داخل قاعدة «عين الأسد» العراقية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.



تصدٍ

وذكرت الوزارة في بيان أن «قطعات قيادة فرقة القوات الخاصة الثانية تمكنت من التصدي للطائرة المسيرة وتدميرها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها ومن دون وقوع انفجار ما حال دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية».