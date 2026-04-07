الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في المنطقة  إلى مآلات غير مسبوقة

القاهرة (الاتحاد)



حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، من انزلاق الوضع في المنطقة إلى مآلات غير مسبوقة، مؤكداً أن تصلب مواقف طرفي الأزمة يمكن أن يقود إلى سيناريوهات كارثية ستمتد آثارها على الجميع. وأكد أبو الغيط في بيان صحفي، ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة والعمل على تفادي حدوث كوارث على المنطقة ستمتد آثارها لسنوات. وقال إن «سقف المطالب لدى الجانبين الأميركي والإيراني لا يرجح أن يفضي إلى تسوية»، مناشداً الوسطاء العمل بكل سبيل ممكن على تجسير الهوة بين المواقف إنقاذاً للوضع ومن أجل تجنيب المنطقة برمتها تبعات التدمير والخراب. وشدد أبو الغيط على أن التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت حيوية لدى دول عربية مرفوضة ومدانة على طول الخط، محذراً طهران من التمادي في سياستها العدائية تجاه المنطقة العربية. ودعا القادة الإيرانيين إلى التفكير ملياً في اليوم التالي للحرب وما تخلفه هذه السياسة من رواسب عميقة من الكراهية والبغضاء بين الجيران.