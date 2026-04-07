الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في المنطقة  إلى مآلات غير مسبوقة

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط (أرشيفية)
8 ابريل 2026 02:24

القاهرة (الاتحاد)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، من انزلاق الوضع في المنطقة إلى مآلات غير مسبوقة، مؤكداً أن تصلب مواقف طرفي الأزمة يمكن أن يقود إلى سيناريوهات كارثية ستمتد آثارها على الجميع. وأكد أبو الغيط في بيان صحفي، ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة والعمل على تفادي حدوث كوارث على المنطقة ستمتد آثارها لسنوات. وقال إن «سقف المطالب لدى الجانبين الأميركي والإيراني لا يرجح أن يفضي إلى تسوية»، مناشداً الوسطاء العمل بكل سبيل ممكن على تجسير الهوة بين المواقف إنقاذاً للوضع ومن أجل تجنيب المنطقة برمتها تبعات التدمير والخراب. وشدد أبو الغيط على أن التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت حيوية لدى دول عربية مرفوضة ومدانة على طول الخط، محذراً طهران من التمادي في سياستها العدائية تجاه المنطقة العربية. ودعا القادة الإيرانيين إلى التفكير ملياً في اليوم التالي للحرب وما تخلفه هذه السياسة من رواسب عميقة من الكراهية والبغضاء بين الجيران.

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط
جامعة الدول العربية
الولايات المتحدة
أميركا
إيران
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©