«الآسيوي - الأفريقي»: الاعتداءات الإرهابية الإيرانية تهديد مباشر للأمن والسـلام بالمنطقة والعالم

أكّد البرلمان الآسيوي - الأفريقي أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، يقوِّض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية. وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللاً عميقاً في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوّض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.