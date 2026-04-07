ترامب يوافق على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
8 ابريل 2026 03:07

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه وافق على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين".
وقال ترامب إنه تحدث إلى قادة باكستان، التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.
وكتب الرئيس الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء شهباز شريف والمارشال عاصم منير من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام القوة التدميرية الليلة في إيران، وبشرط موافقة جمهورية إيران الإسلامية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".
وأوضح ترامب: "سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين"، مضيفاً "لقد حققنا بالفعل كافة أهدافنا العسكرية وتجاوزناها، كما أننا قطعنا شوطاً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال سلام طويل الأمد مع إيران، وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً "تلقينا اقتراحاً من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه".

