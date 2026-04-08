الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت

8 ابريل 2026 09:12

أطلقت الصين أمس، الثلاثاء، صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-8" من مقاطعة هاينان جنوب البلاد، لإرسال 18 قمرًا اصطناعيًا للإنترنت إلى الفضاء.

 

وانطلق الصاروخ في الساعة 21:32 بتوقيت بكين، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان، ونجح في وضع الحمولات، التي تمثل الدفعة الـ"7" من "كوكبة تشيانفان" للإنترنت، في مدارها المخطط مسبقًا.

 

ويندرج إطلاق هذه الدفعة في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض؛ لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.

 

ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر اصطناعي عند اكتمالها.

 

المصدر: وكالات
الانترنت
الصين
الأقمار الاصطناعية
