اليونان تتجه لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن اليونان ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة اعتبارا من الأول من يناير 2027.

وقال "لقد قررنا المضي قدما في إجراء صعب ولكنه ضروري: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة"، مشيرا إلى أن التشريع سيُقرّ هذا الصيف على أن يبدأ سريان الحظر في الأول من يناير 2027.

وأكد رئيس الوزراء أن اليونان من بين "أولى دول العالم التي تتبنى مثل هذا الإجراء"، مضيفا أنه يدعو الاتحاد الأوروبي لاتباع نهج مماثل.

وقال "يجب وضع إطار عمل أوروبي موحد بحلول نهاية عام 2026 لاستكمال المبادرات الوطنية لحماية القاصرين وتعزيزها".

ويقترح رئيس الوزراء اليوناني خصوصا تحديد "سن الرشد الرقمي" في أوروبا عند 15 عاما، وحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للمستخدمين دون هذه السن. كما يرغب في إلزام هذه المنصات بإجراء تحقق دوري من أعمار المستخدمين كل ستة أشهر.

وكانت أستراليا أول دولة تُشرّع في هذا الشأن، إذ أصدرت قانونا دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2025 يُلزم المنصات بالتأكد من أن عمر المستخدمين لا يقل عن 16 عاما، وحذف حسابات المستخدمين القصّر.

ولحماية المراهقين من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، تتخذ فرنسا أيضا خطوات مشابهة، وكذلك الدنمارك وإسبانيا.